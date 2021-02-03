Власти предложили способ защиты Крыма от санкций

Министерство экономического развития России подготовило законопроект об особом правовом режиме на территории Крыма, который потенциально поможет защитить регион от западных санкций, сообщает издание РБК на текст проекта.

Подлинности документа изданию подтвердил представитель Минэкономразвития.

В соответствии с законопроектом, в Крыму могут быть созданы «особые административные регионы». При этом предусматривается режим конфиденциальности информации об инвесторе-участнике ОАР.

Конфиденциальность данных об инвесторе снижает риск введения в отношении него санкций за работу на полуострове, поясняет издание. В самом тексте проекта о западных санкциях не говорится, однако в Минэкономразвития подтвердили, что ОАР будут привлекательными для российских компаний, которые уже попали под санкции или рискуют под них попасть, в том числе из-за деятельности в Крыму.

Ранее посол США в Москве Джон Салливан заверил, что страны Запада не будут ослаблять санкции против России, введенные из-за Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.