Крупный бизнес не поддерживает новый законопроект о банкротстве

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) не поддерживает новый законопроект о банкротстве юридических лиц, внесенный Министерством экономического развития в правительство. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на письмо РСПП в министерство.

По мнению союза, в законопроекте содержатся нормы, которые «нарушают баланс интересов должников и кредиторов, могут привести к увеличению количества злоупотреблений со стороны недобросовестных лиц», а также способны в целом снизить эффективность процедур в делах о банкротствах.

В основном РСПП критикует нововведения, связанные с саморегулируемыми организациями (СРО) и арбитражными управляющими (АУ), указано в сообщении. В частности, снижение минимального количества членов СРО до 10 или 20 человек вместо 100 может привести к превращению таких организаций в управляющие компании, которые действуют в интересах своих участников, считают в союзе.