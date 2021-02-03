Bloomberg сообщил об успехах экономики России на фоне пандемии

Российская экономика в 2020 году на фоне пандемии коронавируса продемонстрировала меньший спад, чем в большинстве крупных стран мира, пишет Bloomberg.

Согласно оценке, которую на этой неделе представил Росстат, ВВП России снизился на 3,1%. Экономисты, которых опросило агентство, прогнозировали, что спад составит 3,7%. При этом Минэкономразвития ожидало, что ВВП страны сократится на 3,9%.

Агентство отмечает, что больше всего российская экономика пострадала в первой половине прошлого года, когда власти в РФ ввели жесткие ограничительные меры из-за коронавируса, а спрос на нефть в мире резко упал.

Авторы публикации подчеркивают, что сокращение экономики страны в 2020 году будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где падение может достигнуть 7,3%. При этом в текущем году ВВП России может увеличиться на 3%.