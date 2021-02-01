Кабмин подготовил предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров
Семён Сонный
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Правительство России проработало вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.
«Предложения по этому вопросу подготовлены», – заявили в пресс-службе.
Доклад уже передан в администрацию президента, указано в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров остается дискуссионным.
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