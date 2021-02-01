Россия откроет в Индии центр по ремонту вертолетов

Россия в 2021 году откроет в Индии центр по ремонту двигателей для вертолетов Ми-17. Об этом рассказал директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов, пишет ТАСС.

«Запуск объекта и ремонт первых двигателей планируются уже в этом году. Полная аттестация производства запланирована на 2022 год», — сказал он.

По словам Кладова, оборудование уже поставлено в Индию. На выполнение проекта повлиял коронавирус, из-за чего пришлось изменить сроки работ.

Ранее СМИ писали о совместном производстве вертолетов России и Индии.