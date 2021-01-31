Россиянам перечислили лучшие способы вложения 100 тысяч рублей

Финансовый советник Анна Харченко в беседе в агентством «Прайм» рассказала россиянам про лучшие способы вложения 100 тысяч рублей.

Она отметила, что портфель инвестора формируется на каждый случай индивидуально и зависит от таких факторов, как срок вложения, желаемая доходность, склонность к риску, состоятельность и источники дохода, а также других. При низкой склонности к риску и для короткого срока инвестирования необходимо выбрать ОФЗ — государственные облигации России. Их можно в любой момент продать, сохранив при этом проценты, тогда как с вкладом так сделать нельзя.

По словам эксперта, корпоративные облигации могут дать более существенную доходность, но они же несут и больше рисков. Это же касается и акций российских компаний. Речь идет о компаниях, в частности, из нефтегазового и металлургического сектора.

Также Харченко отметила, что российский рынок «один из самых щедрых» на дивиденды. Однако сначала нужно изучить принципы работы инструментов на рынке ценных бумаг, добавила она.