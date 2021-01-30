В Москве за взятку арестованы два сотрудника Роспотребнадзора

Савеловский суд Москвы арестовал заместителя главного государственного санитарного врача по Северному административному округу Москвы Викторию Зотову и главу группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова за крупную взятку. Об этом пишет ТАСС.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Томилова Станислава Владимировича, Зотовой Виктории Витальевны и Малютина Александра Геннадьевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта 2021 года», — сказали в суде.

Подчеркивается, что также арестован глава испытательного лабораторного центра «Экология» Александр Малютин, который, предположительно, дал взятку.

Другие детали не уточняются.

Ранее заместителя руководителя СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейскому автономному округу Романа Исайкина задержали за получение взятки.