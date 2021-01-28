Россия возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром
Валерия Исполатова
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Россия возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Рейсы будут летать из Москвы в Афины два раза в неделю, в Сингапур — три раза в неделю.
Как отметили в оперштабе, решение о возобновлении полетов было принято на заседании с учетом эпидобстановки в Греции и Сингапуре.
Весной 2020 года Россия прекратила международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. С августа началось постепенное открытие границ.
Так, с 27 января возобновляется авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.
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