ФРС США сохранила уровень базовой ставки

Федеральная резервная система (ФРС) США на первом заседании в 2021 году принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Об этом сообщает сайт регулятора.

«Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0—0,25%», — указано в сообщении.

Ранее американский экономист Стивен Роуч спрогнозировал сильное падение доллара к концу 2021 года.