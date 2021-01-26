В ЦБ спрогнозировали рост ставок после введения цифрового рубля

Введение цифрового рубля может привести к росту ставок по банковским счетам. Об этом говорится в аналитической записке Банка России.

Там отмечается, что после появления цифровой валюты произойдет перераспределение части процентного дохода в пользу владельцев расчетных счетов и депозитов.

Банкам придется поднять ставки по остаткам на таких счетах, чтобы не допустить перетока высоколиквидных пассивов в цифровой рубль и сохранить возможность заработать на таких пассивах.

Ранее зампред правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что ведение цифрового рубля может привести к повышению процентных ставок в среднем на 0,5%.

ЦБ начал обсуждать возможность введения цифрового рубля осенью 2020 года. Как заявили в регуляторе, он должен стать третьей формой денег наряду с наличными и безналичными.