Крым продал имущество и земли завода «Коктебель» за 110 млн рублей

Власти Крыма продали имущество и земли, которые арендует завод марочных вин «Коктебель», самому предприятию более чем за 110 млн руб. Об этом сообщается на сайте Единой электронной торговой площадки.

Сделка была совершена в результате аукциона, в котором участвовали также санкт-петербургская «НТЦ «Кристаллкор» и бизнесмен Андрей Шкловский.

«Завод марочных вин Коктебель» в ходе проведения торгов предложил наивысшую цену за лот — 110 178 094 руб., говорится в материалах площадки.

Завод «Коктебель» расположен на побережье Черного моря, в 20 км к юго-западу от Феодосии на берегу Коктебельского залива. Он является одним из старейших производителей вина в Крыму.

Ранее сообщалось, что крупнейшее на полуострове винодельческое и виноградарское объединение «Массандра» оценили в 5,3 млрд руб. и выставили на аукцион.