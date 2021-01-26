The Economist пророчит Сберу судьбу российского Google и Amazon

Российский Сбербанк превратился из коммунистического государственного предприятия в современную кредитную организацию и находится на пути становления новым технологическим фаворитом, пишет британское издание The Economist.

«В России бурная деятельность по созданию очередного технологического фаворита развернулась там, где никто не ждал, — замечает автор публикации. — Сбербанк, некогда склеротичная советская монополия по хранению сбережений граждан, закачивает миллиарды долларов в клиентские технологии».

Стремление уйти в сферу технологий отчасти связано со снижением прибыльности банковского бизнеса. Сегодня Сбербанк, ставший Сбером, уже предлагает цифровые услуги, от доставки еды до стриминга музыки, за которыми последует развитие в области беспилотных автомобилей и электронной коммерции. Таким образом, «бывший храм финансовой бюрократии», главным акционером которого по-прежнему остается правительство, сможет возродиться в виде российского Netflix, Google и Amazon в одном лице, считают в The Economist.

При этом именно прибыли Сбера от банковских операций позволят ему самостоятельно провести трансформацию, на которую другим местным компаниям, таким как Яндекс и Mail.ru, не хватает ресурсов. И хотя попытки объединить усилия с другими технологическими гигантами не увенчались успехом, это означает лишь, что ему предстоит выстроить бизнес в сфере электронной коммерции, подобный Amazon.

Придуманная главой Сбера Германом Грефом модель не похожа ни на американскую, ни на европейскую, ни на азиатскую. Он потратил около $2 млрд долларов США на развитие технологий и приобретение компаний, в числе которых интернет-медиагруппы. Запланировано инвестировать еще $3—4 млрд до 2023 года, чтобы выстроить «экосистему» приложений с ориентировочным годовым объемом продаж около $7 млрд долларов.

«Этого будет достаточно, чтобы войти в тройку ведущих российских операторов электронной коммерции в течение трех лет, а к концу десятилетия стать безусловным лидером этого рынка», — заключает автор The Economist.

Наблюдательный совет Сбера возглавляет министр финансов, но сохраняющееся участие государства помогает в развитии компании, поскольку дает пользователям уверенность. Приложение Сбера – третье по популярности в России, его клиентская база достигает почти 100 млн. Всё это позволило Сберу стать самой дорогой российской компанией на биржах и занять второе место среди банков Европы по оценкам, уступив лишь HSBC.