Псаки призвала освободить задержанных на несанкционированных протестах в России

Власти США призывают Кремль освободить Алексея Навального и задержанных на несанкционированных протестах, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Об этом пишет РИА «Новости».

«Я просто повторю наш призыв к российским властям освободить всех задержанных за осуществление их универсальных прав и немедленно и без условий освободить Алексея Навального», — сказала Псаки.

Российские власти неоднократно призывали иностранные правительства не вмешиваться в дела России, комментируя ситуацию с Навальным. В частности российский МИД обвинил посольство США во вмешательстве во внутренние дела России, а официальный представитель МИД Мария Захарова позднее уточнила, что министерство вызовет американских дипломатов после их публикаций.