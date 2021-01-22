Россияне назвали наиболее часто встречающуюся ложь в вакансиях

Россияне развали самую распространенную ложь в вакансиях. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование портала «Работа.ру».

В целом с неправдивой информациях в вакансиях сталкивались 80% респондентов. Больше половины (55%) заявили, что работодатель неверно указывал размер заработной платы. 37% соискателей сталкивались с некорректными данными о трудовых обязанностях, а 36% были обмануты условиями труда.

Кроме того, разбогатели врали о графике работы (19%), перспективах карьерного роста (17%), оформлением в соответствии с трудовым кодексом (13%).

Отмечается, что большинство соискателей узнавали, что информация в вакансии была ложной только после трудоустройства.

Опрос проводился среди 3500 экономически активных жителей России старше 18 лет.

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