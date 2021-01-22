Visa заявила об отсутствии перспектив развития оплаты по QR-коду в России

В России отсутствуют перспективы развития оплаты по QR-коду, нет спроса на эту технологию со стороны потребителей, банков и бизнеса. Об этом заявил генеральный директор Visa в России Михаил Бернер, передает РБК.

»[Сейчас] настолько сильно начали развиваться мобильные платежи, что это [QR-платежи] не имеет большого смысла, то есть мы не увидели в этом большой перспективы», — сказал гендиректор.

Он считает, что в дальнейшем будет больше спроса на мобильные платежи. По словам Бернера, по сравнению с другими странами, в России больше всего прибегают к платежам смартфоном. Он отметил, что платить с помощью QR-кодов клиентам сложнее, так для осуществления платежа необходимо пользоваться приложением банка, привязывать свою карту, вводить пароль и тд.

Ранее сообщалось, что жители Москвы зарегистрировались в системе QR-кодов более 3 млн раз.