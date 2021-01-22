Производители предлагают продавать картофель «экономкласса»

Картофельный союз предлагает магазинам ввести в ассортимент корнеплоды меньшего размера как товар «экономкласса», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на руководителя аппарата союза Татьяну Губину.

Так, союз предложил продавать картофель широкого диапазона калибра от 35 мм до 55 мм, указано в сообщении. По заявлению фермеров, такой продукт будет на 15-20% дешевле для конченого потребителя.

Как пояснила Губина, отказ от сортировки картофеля по размерам позволит производителям экономить до 50% на этапе упаковки, что позволит стабилизировать цены на продукцию.

Данное предложение уже направлено в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Союз независимых сетей (СНС), рассказала руководитель аппарата Картофельного союза.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства России рекомендовало регионам провести с производителями переговоры о сдерживании цен на картофель, макароны и яйца.