Немецкий бизнес пострадал от антироссийских санкций ЕС

Бизнес в Германии пострадал из-за санкций против России, введенных Евросоюзом. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Мюнхенским институтом экономических исследований ifo.

В ходе исследования были опрошены более 800 немецких компаний. Опрос показал, что наибольший ущерб получили машиностроительная, автомобильная и химическая отрасли.

По мнению респондентов, ограничения привели к дополнительным бюрократическим издержкам, которые замедляют ведение бизнеса с Россией.

Ранее сообщалось, что Европарламент готовит новые санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации с Алексеем Навальным.