Кабмин выделит более 4,5 млрд руб. для сдерживания цен на муку и хлеб

Российское правительство выделит более 4,5 млрд рублей для сдерживания цен на муку и хлеб. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По его словам, эти средства, направленные регионам, позволят компенсировать производителям часть затрат на закупки пшеницы, а предприятиям хлебопекарной промышленности сократить издержки на реализацию своей продукции.

Мишустин отметил, что это сбалансированное решение не только поможет пищепрому, но и сдержит рост цен.

Ранее в Минсельхозе заявили, что в России отмечено снижение цен на сахар и подсолнечное масло.

Это произошло благодаря соглашениям, заключенным в декабре 2020 года Минпромторгом, Минсельхозом, крупнейшими российскими ретейлерами и производителями продуктов. Договоренности устанавливают предельные цены на сахар и подсолнечное масло.