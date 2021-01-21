Официальный курс евро составил 88,97 рубля
Анна Светлова
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Официальный курс евро на 22 января уменьшился на 18,06 коп. и составил 88,9677 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.
Курс доллара повысился на 1,44 коп. и достиг 73,3694 руб.
Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) снизилась на 7,34 коп., до 80,3886 руб.
Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Минфин США может обрушить доллар.
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