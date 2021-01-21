Официальный курс евро составил 88,97 рубля

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Официальный курс евро на 22 января уменьшился на 18,06 коп. и составил 88,9677 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара повысился на 1,44 коп. и достиг 73,3694 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) снизилась на 7,34 коп., до 80,3886 руб.

Узнать подробный курс иностранных валют можно на странице «Котировки».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Минфин США может обрушить доллар.