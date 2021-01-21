Число самозанятых в Москве за 2020 год выросло в 2,5 раза

Число самозанятых в Москве выросло в 2,5 раза в 2020 году, в среднем 24 тыс. человек регистрируют этот статус ежемесячно. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Отмечается, что на 1 января 2021 года самозанятых в городе насчитывалось 479 тыс. В Москве зарегистрировано 30% от общего числа самозанятых в России.

В основном среди регистрирующих такой статус — люди, работавшие ранее неофициально, бывшие наемные сотрудники, которые в пандемию коронавируса приняли решение работать на себя, а также предприниматели, перешедшие на более комфортный для них налоговый режим.

«Ежемесячно этот статус регистрируют в среднем 24 тыс. человек ... В бюджет Москвы в 2020 году поступило 1,17 млрд руб. налога на профессиональный доход — в 2,4 раза больше, чем за весь 2019 год», — говорится в сообщении.

При этом общий доход зарегистрированных в Москве самозанятых в прошлом году составил 120 млрд руб., средний размер чека в декабре 2020 года вырос на 15% по сравнению с декабрем 2019-го и составил 1,9 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Москве добавили самозанятых в список для вакцинации.