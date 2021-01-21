Почти половина компаний РФ сохранит часть людей вне офиса и после пандемии

Крупный бизнес отказывается от консервативной модели работы в офисе, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование группы консалтинга центра информбезопасности компании «Инфосистемы Джет».

Так, 44% крупных компаний в России планируют оставить часть работников на удаленке на постоянной основе. 41% компаний разрешат гибкий график посещения офиса, 7% — намерены полностью перевести офисный персонал на удаленный формат.

При этом компании планируют усилить контроль за действиями сотрудников на удаленке. Порядка 24% респондентов инвестируют во внедрение средств контроля деятельности «белых воротничков», работающих дистанционно».

53% компаний радикальных перемен с офисами не планируют. Сократить занимаемые площади и оптимизировать затраты на их аренду намерены 12% опрошенных, в основном это представители финансового сектора. Переехать в коворкинг с гибкой оплатой собираются 2%. Примерно 24% компаний реорганизуют свои офисы под новые процессы работы, а 15% оснастят их по принципу Agile.

Такие результаты показал опрос представителей 102 крупных компаний.