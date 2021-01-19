Банк России планирует развить институт информаторов

Центробанк рассматривает возможность появления института информаторов, что позволит сотрудникам финансовых организаций сообщать о нарушениях прав потребителей их работодателями. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информационный доклад «Направления защиты прав потребителей финуслуг».

Банк России проанализировал опыт иностранных регуляторов в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг, в том числе британский Financial Conduct Authority и американский Consumer Financial Protection Bureau.

Отмечается, что эти регуляторы получают сведения о нарушении прав граждан от лиц, которые располагают информацией о фактических или потенциальных нарушениях прав потребителей финансовых услуг финансовыми организациями в силу служебных обязанностей или по иному основанию.

В настоящее время ЦБ тестирует аналогичный механизм для повышения эффективности противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке.

Так, в 2020 году на сайте регулятора в разделе «Контактная информация» был размещен сервис, позволяющий работникам финорганизаций, в том числе бывшим, сообщить о возможном нарушении их работодателями прав потребителей финуслуг. Сервис анонимный, чтобы информаторы не опасались ответных действий со стороны работодателя.