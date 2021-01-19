Стало известно, сколько россиян получили новогоднюю премию
Премию по итогам прошлого года получили только 15% россиян, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса Работа.ру.
«Лишь 15% опрошенных отметили, что уже получили премию по итогам предыдущего года. При этом, по результатам исследования в декабре 2020 года, получить новогоднюю премию рассчитывали 37% жителей России», — говорится в исследовании.
Премию размером до 10 тыс. руб. получили 57% респондентов, до 20 тыс. руб. — 15%, до 30 тыс. руб. — 8%, а каждый пятый россиянин получил больше 30 тыс. руб.
Среди тех, кто остался без новогодней премии, каждый десятый ожидает материального поощрения от работодателя в течение первой половины наступившего года.
В опросе приняли участие более 3,5 тыс. человек.
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