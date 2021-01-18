Объем выдачи ипотечных кредитов в 2020 году стал рекордным для России
Валерия Исполатова
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В 2020 году россияне взяли ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 трлн рублей, говорится в сообщении аналитического центра компании «Дом.РФ».
По данным института, это рекордный показатель за всю историю ипотечного рынка в России.
По сравнению с 2019 годом ипотечное кредитование выросло в количественном выражении на 35%, в денежном — на 50%.
В сообщении отмечается, что к росту ипотеки привело снижение ставок по рыночным кредитам и запуск льготной программы на новостройки под 6,5%.
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