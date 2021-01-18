Названы удаленные вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей

Хорошую зарплату за работу в дистанционном режиме получают специалисты в области IT, а также физики, операторы кол-центров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса Работа.ру.

Так, преподавателю физики онлайн-школа готова предложить зарплату до 100 тыс. рублей. Он должен проводить вебинары и открытые занятия, готовить презентации и отвечать за домашние задания, а также писать полезные посты по своей деятельности.

Среди других высокооплачиваемых вакансий — продюсеры онлайн-курсов, они могут зарабатывать до 120 тысяч в месяц.

Вознаграждение от 180 тыс. получат IT-специалисты. Операторам кол-центра готовы платить до 180 тысяч рублей, их зарплата складывается из оклада и премий. А менеджеру по продажам b2b в компании, работающей с крупными российскими банками, предлагают 150 тыс. рублей.

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