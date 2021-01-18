СКР считает нужным ужесточить ответственность за уклонение от налогов

Заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник юстиции Елена Леоненко заявила, что СК выступает за ужесточение уголовной ответственности для уклоняющихся от уплаты налогов физических лиц. Об этом сообщают «Известия».

Она напомнила, что юридическим лицам предстоит отвечать за нарушение перед законом тогда, когда состоится суд. В случае с индивидуальными предпринимателями срок давности преступлений составляет всего два года.

«Поэтому предлагаем уравнять ответственность за уход от налогов», — произнесла Леоненко.

По ее мнению, нужно внести коррективы во взаимодействие Федеральной налоговой службы (ФНС) и следователей. Так, ФНС должна направлять материал следователю сразу после раскрытия преступной схемы налоговыми органами. Сейчас на это отводится два месяца, за которые должник может уничтожить документацию и вывести имущество.