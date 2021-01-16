Число рейсов между Россией и Египтом вырастет до пяти в неделю

Число регулярных рейсов Москва — Каир увеличится до пяти в неделю, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.

«Принято решение об увеличении количества регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва — Каир до пяти раз в неделю», — говорится в сообщении.

В России коронавирусом заразились 3 544 623, скончались 65 085 человек. В Египте подтвердили 154 620 случаев и 8 473 смерти.

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