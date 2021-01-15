Некоторым категориям россиян могут повысить пособия и выплаты
Россиянам с 1 февраля могут повысить пособия, выплаты и компенсации, говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Минтрудом и опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно данным документа, коэффициент индексации для выплат составит 1,049. Поясняется, что такой коэффициент индексации определен исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен в 104,9%.
Изменения могут затронуть граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев СССР и РФ, полных кавалеров ордена Славы, ветеранов, инвалидов, имеющих детей и другие категории льготников.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Не тот МРОТ: как теперь будут считать минималку
— В РФ планируют вдвое повысить пособие на ребенка для женщин-военнослужащих
— Пособие по безработице будет повышенным до конца 2021 года