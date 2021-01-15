Некоторым категориям россиян могут повысить пособия и выплаты

Россиянам с 1 февраля могут повысить пособия, выплаты и компенсации, говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Минтрудом и опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.​

Согласно данным документа, коэффициент индексации для выплат составит 1,049. Поясняется, что такой коэффициент индексации определен исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен в 104,9%.

Изменения могут затронуть граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев СССР и РФ, полных кавалеров ордена Славы, ветеранов, инвалидов, имеющих детей и другие категории льготников.

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