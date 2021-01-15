ВТБ вновь стал лауреатом премии Global Finance в области торгового финансирования

Банк ВТБ в пятый раз признан лучшим банком по торговому финансированию в России по версии международного издания Global Finance, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» в пятницу, 15 января.

Победитель выбирался на основе таких критериев, как объем сделок, международное присутствие, клиентоориентированность и инновационность.

Спектр продуктов позволяет ВТБ работать как в рамках классических программ торгово-экспортного финансирования, так и реализовывать инновационные решения, соответствующие рыночным тенденциям, отмечается в пресс-релизе.

Целевую аудиторию Global Finance составляют топ-менеджеры и финансовые директоры международных корпораций, отвечающие за принятие инвестиционных и стратегических решений.

В течение прошлого года бизнес-направление торгового и экспортного финансирования Банка ВТБ быстро и эффективно адаптировалось к новым, стремительно меняющимся условиям, показав отличные результаты по итогам года, заявил первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев.

По его словам, своевременный профессиональный ответ на изменения рыночной конъюнктуры, предложение клиентам инновационных продуктов, направленных на поддержку бизнеса, позволили ВТБ укрепить лидерские позиции на рынке.

«Высокая оценка международных экспертов служит очередным подтверждением верности выбранной нами стратегии, которая показала свою эффективность во время высокой волатильности и непредсказуемости мировой экономики», — подчеркнул Соловьев.