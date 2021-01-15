Всплеск числа личных банкротств зафиксирован в России в 2020 году

Число россиян, признанных финансово несостоятельными, в 2020 году увеличилось на 72,6% по сравнению с предшествующим годом, сообщает РБК со ссылкой на статистику Единого федерального реестра сведений о банкротстве («Федресурс»).

По данным реестра, в минувшем году суды признали финансово несостоятельными более 119 тысяч граждан России. Такой всплеск стал самым значительным с момента запуска процедуры признания банкротства для физических лиц, указано в сообщении.

При этом, по словам руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, зафиксированный «бум» личных банкротств не связан с пандемией новой коронавирусной инфекции. На данном этапе влияние на динамику оказывают совершенствование процедуры и рост осведомленности россиян, пояснил эксперт.

Юхнин считает, что эффекты кризиса из-за пандемии начнут проявляться в 2021 году.

«Долги «вызреют» к лету, и по итогам девяти месяцев 2021 года мы увидим ускорение темпов роста количества банкротств до двукратных в годовом исчислении», – приводит РБК его слова.

Эксперт добавил, что одной из категорий «потенциальных банкротов» являются заемщики, чьи долги были реструктурированы банками по рекомендации Центробанка в 2020 году.

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