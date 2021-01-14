Минэнерго спрогнозировало рост цен на топливо в 2021 году

Динамика розничных цен на бензин в течение 2021 года будет равномерной и не выйдет за границы инфляции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РФ.

При Минэнерго и ФАС создан специальный оперштаб, который еженедельно мониторит ситуацию с объемом предложения и ценами.

В министерстве напомнили, что динамика оптовых и розничных цен в России отличается, последняя сглаживается специальным налоговым механизмом — демпфером. Биржевые же котировки на топливо растут на фоне восстановления спроса и потребления.

Ранее вице-премьер России Александр Новак исключил рост цен в рознице выше инфляции в 2021 году.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России на 11 января выросли до 46,12 руб. за литр.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Правительство контролирует цены на бензин, заявил Новак

— Новак исключил рост цен на бензин в 2021 году выше инфляции

— Эксперт рассказал о ценах на бензин в 2021 году