В Минфине не увидели возможности для снижения налогов

У государства нет долгосрочных источников, которые бы позволили значительно снизить налоговую нагрузку, заявил статс-секретарь — замминистра финансов России Алексей Сазанов. Его слова передает «Интерфакс».

Глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров обратился к Сазанову с вопросом, нет ли ощущения, что без уменьшения налоговой нагрузки невозможно решить экономические проблемы, вопросы стимулирования экономического развития.

Замминистра ответил на это, что для серьезных стимулирующих мер нужно существенное снижение, потенциала которого у государства нет. Cазонов уточнил, что речь идет о долгосрочных мерах и долгосрочном потенциале.

«Если в моменте появляются какие-то излишки, конечно, их надо направлять на развитие экономики, но фискальные меры должны быть долгосрочными», — пояснил замминистра.

Он также отметил, что в сравнении с другими странами уровень фискальной нагрузки в России «далек от запредельного».

Налоговая политика в ближайшие годы будет сосредоточена на повышении эффективности налоговых льгот, добавил Сазонов.

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