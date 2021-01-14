Эксперт рассказал о ценах на бензин в 2021 году

Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко рассказал, что будет с ценами на бензин в 2021 году. Его слова приводит РИА «Новости».

По мнению эксперта, цены на топливо для конечного потребителя будут относительно стабильными — рост цен не будет выше уровня официальной инфляции.

«Это связано с тем, что розничный топливный рынок – социально чувствительный для государства, поэтому он по сути государством же неформально регулируется», — объяснил Тищенко.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявлял, что цена на бензин Аи-92 в прошлом году выросла на 2%. Инфляция же в 2020 году составила 4,91%.

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