Цены на нефть резко обвалились

Фьючерсы нефти марок Brent и WTI стали резко дешеветь, свидетельствуют данные торгов.

На графике видно, что в последний раз 13 января рост цен на нефть наблюдался около 16.30 мск, после этого началось снижение. По данным на 17.25 мск, нефть Brent подешевела на 0,81% и продавалась за $56,12 за баррель. В то же время цена нефти WTI снизилась на 0,62%, до $52,88 за баррель.

В 17.31 мск нефть продолжала дешеветь: Brent на 1,06% — $55,98 за баррель, а WTI на 0,88% — $52,74.

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