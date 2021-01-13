Транзит российского газа через Украину в 2020 упал до минимума в постсоветской истории

Транзит газа из России в Украину в 2020 году был сокращен на 38% и составил 55,8 млрд кубометров газа, что является минимальным показателем за последние 30 лет. Об этом рассказал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

С одной стороны, российская компания «Газпром», по его словам, заплатила за мощности в размере 65 млрд кубометров, потому что в контракте Украина добилась присутствия нормы «качай или плати». С другой, это наименьший показатель за последние 30 лет, добавил Макогон.

«При проектной мощности газотранспортной системы в 146 млрд кубометров транзита это означает загрузку ГТС менее чем на 30%», — написал Макогон в колонке для издания «Экономическая правда».

В конце декабря 2019 года Россия и Украина подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому «Газпром» гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд в последующие четыре.

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