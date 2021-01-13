Минфин РФ возобновит покупки валюты впервые с марта 2020 года

Министерство финансов РФ вновь начнет покупать иностранную валюту с 15 января, впервые с марта прошлого года, говорится на сайте ведомства.

Операции будут проводиться в период с 15 января 2021 года по 4 февраля 2021 года, притом каждый день объем покупки иностранной валюты будет составлять в эквиваленте 7,1 млрд руб. За этот период на валюту предполагается потратить 106,3 млрд руб.

Ранее Минфин покупал валюту 10 месяцев назад, после чего для поддержания курса продавал ее.

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