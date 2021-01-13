Россияне перечислили лучшие города для карьеры
Катерина Медведева
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Названы самые популярные среди россиян города для построения карьеры. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса «Работа.ру».
Лучшим городом для карьерного развития 59% считают Москву, а Петербург — 32%. Также в первую пятерку вошли Краснодар (27%), Сочи (24%) и Екатеринбург (23%).
Кроме того, опрошенные выделили Казань (18%), Новосибирск (16%), Ростов-на-Дону (15%), Нижний Новгород (11%) и Самару (11%).
Опрос проводился среди 3 500 респондентов старше 18 лет во всех российских регионах.
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