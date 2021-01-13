Цена нефти Brent поднялась выше $57 впервые с февраля 2020 года
Бернст Ю.
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Стоимость нефти марки Brent поднялась выше $57 за баррель впервые с 24 февраля 2020 года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 04.13 мск среды, 13 января, цена мартовских фьючерсов на Brent выросла на 0,48% — до $57,03 за баррель.
Цена февральских фьючерсов на WTI в это время выросла на 0,66 % — до $53,56 за баррель.
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