РФ продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля 2021 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года», — указано в сообщении.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Великобританией с 22 декабря 2020 года до 12 января 2021 года, поскольку на территории королевства был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В дальнейшем в стране объявили национальный локдаун.

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