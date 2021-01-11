«Велес Капитал» повысил рекомендацию по акциям «Роснефти» до «покупать» с учетом «Восток Ойла»
Инвестиционная компания «Велес Капитал» выпустила в понедельник вечером аналитический отчет, в котором повысила рекомендацию по акциям «Роснефти» до «покупать», увеличив целевую цену с $4,75 (363 руб.) до $7,95 (596 руб.).
Ключевым фактором этого решения стало включение «Восток Ойл» в оценку капитализации компании.
Так, аналитиками «Велес Капитал» нефтяной проект был оценен в $98 млрд, а СПГ-проект – в $4 млрд.
При этом на данном этапе эксперты «Велес Капитал» закладывают в оценку стоимости акций «Роснефти» только 50% NPV Восток Ойл, приходящихся на компанию.
По мнению аналитиков, рынок еще не в полной мере учитывает потенциал проекта «Восток Ойл».
«Велес Капитал» при этом видит потенциал роста котировок «Роснефти» на горизонте года в районе 26%.