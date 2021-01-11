На Украине планируют производить китайскую вакцину от COVID-19

Украинская группа компаний «Лекхим» планирует наладить в стране производство вакцины от COVID-19, которая сейчас производится китайской компанией Sinovac Biotech, в 2022 году. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

«В марте 2021-го Украина сможет получить вакцину против коронавируса производства Sinovac Biotech, эффективность которой доказана клиническими исследованиями, а в 2022 году — наладить производство вакцины», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, китайская вакцина в объеме 700 тыс. доз, как надеются в Киеве, прибудет на Украину уже в феврале. К первой категории тех, кто может получить вакцину, помимо медработников, отнесли также военнослужащих, находящихся в зоне конфликта в Донбассе.

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