Маск распродаст имущество, чтобы заселить Марс

Основатель компаний SpaceX и Tesla, богатейший человек в мире распродаст все имущество, чтобы заселить Марс. Об этом сообщило издание Business Insider.

Маск объяснил, что заселение Марса требует больших финансовых вложений. Также он хочет продемонстрировать свою решительность в колонизации планеты.

«У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний... Когда на работе напряженная ситуация, я лучше буду спать прямо на фабрике или в офисе», — сказал предприниматель.

Ранее стало известно, что состояние Маска увеличилось до $185 млрд, что сделало его самым богатым человеком в мире.

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