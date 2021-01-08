Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $55 за баррель впервые с 26 февраля

Цена на нефть марки Brent превысила отметку в $55 за баррель в пятницу, 8 января, впервые с 26 февраля 2020 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

По состоянию на 14.12 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent достигла 1,18% — $55,02 за баррель.

Цена февральских фьючерсов на WTI выросла на 0,92%, до $51,3 за баррель.

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