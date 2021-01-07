Мошенники придумали новую схему обмана по телефону

Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал о новой схеме мошенников обмана россиян по телефону, передает РИА «Новости».

Теперь они звонят с незнакомых номеров и сбрасывают трубку, чтобы обойти системы идентификации и заставить потенциальную «жертву» самостоятельно связаться с ними, сообщил Голованов. Если человек перезванивает, злоумышленники переходят к традиционным приемам: представляются сотрудниками банка, пытаются узнать конфиденциальные данные или убедить перевести деньги на счета мошенников.

По данным Kaspersky Who Calls, в России в 2020 году среди всех входящих с неизвестных номеров доля спама составила 63%, а доля звонков с подозрением на мошенничество — 5,9%.

При этом злоумышленники активно пользовались технологией подмены номера, отметил эксперт, уточнив, что чаще всего мошенники указывали телефоны финансовых организаций, госучреждений или юридических лиц.

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