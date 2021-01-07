Цена биткоина вновь побила рекорд
Антон Демидов
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Стоимость биткоина снова обновила исторический максимум, впервые превысив $37 тыс. Об этом следует из данных портала CoinDesk.
В последние дни эта цифровая валюта неоднократно устанавливала новые ценовые рекорды.
Отмечается, что на долю биткоина приходится около 68,5% всего глобального рынка криптовалют.
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