Основатель Alibaba не появлялся на публике более двух месяцев

Основатель Alibaba Group Джек Ма не появлялся на публике более двух месяцев. Об этом сообщает Fox News.

Согласно сообщению, заявление об его исчезновении произошло после того, как он призвал к экономической реформе в своем выступлении в Шанхае 24 октября.

«Мы должны создать новую (финансовую) систему для следующего поколения и молодежи. Мы должны реформировать нынешнюю систему», — сказал он тогда.

Отмечается, что Джек Ма должен был принять участие в ноябрьском финальном эпизоде ​​своего шоу «Бизнес-герои Африки», конкурса для африканских предпринимателей.

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