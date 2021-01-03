Эксперт перечислил правила выгодного обмена валюты

Для максимально выгодного обмена валюты необходимо отслеживать динамику курсов и следить за тенденциями, чтобы научиться прогнозировать поведение российского рубля в ближайшее время, рассказал исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов агентству «Прайм».

По словам эксперта, важно не поддаваться панике при резком падении рубля и не покупать валюту, так как существует риск приобрести ее по максимальной цене. В таких ситуациях стоит переждать период повышенного спроса и приобретать валюту при следующем наибольшем снижении курса.

Кроме того, покупать доллары или евро следует регулярно, примерно раз в месяц, отметил Иванов. При этом важно учитывать, что к концу месяца курс, как правило, укрепляется на 1-1,5 рубля, так как наступает период налоговых выплат у российских компаний-экспортеров.

Эксперт также отметил, что не следует приобретать валюту на все средства, так как при возникновении потребности в деньгах придется продавать доллары и евро, что может привести к потерям.

Покупать валюту следует на бирже, а не в обменниках, так как это позволяет сделать покупку по максимально выгодному курсу, уверен Иванов. Однако такой подход имеет смысл при регулярных и крупных покупках, приобретать небольшие объемы валюты лучше в банках.

При этом покупка валюты, как правило, оправдывает себя за 3-5 лет, так что для максимальной выгоды купленные евро или доллары лучше не продавать в течение длительного промежутка времени, добавил эксперт.

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