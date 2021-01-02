Юрист объяснила, что делать при обнаружении денег на улице

В случае обнаружения денег на улице не стоит сразу класть их к себе в карман. У наличных имеется владелец. Как правило, он их уже их ищет. Владелец может уже обратиться в полицию и вместе с ее сотрудниками просматривать все камеры видеонаблюдения в месте пропажи. Об этом агентству «Прайм» рассказала старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова.

Она подчеркнула, что если деньги были обнаружены на улице, то об этом необходимо сразу сообщить в орган местного самоуправления или в полицию. Эксперт пояснила, что если деньги были найдены в транспорте, то необходимо рассказать машинисту, водителю или представителю перевозчика.

«По закону, если владелец не объявится через полгода, вы получите полное право забрать «свою находку»», — сказала Пшеничникова.

Она добавила, что отсчет этого срока начинается со дня, когда было зарегистрировано обращение в полицию.

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