В России увеличили МРОТ и прожиточный минимум

Закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума вступил в силу с 1 января 2021 года.

В соответствии с законом, с начала года МРОТ составит 12 792 рублей в месяц, прожиточный минимум — 11 653 рубля.

По новой схеме, минимальный размер оплаты труда на очередной год будет устанавливаться федеральным законом и будет исчисляться как 42% от медианной зарплаты по России. Прожиточный минимум в 2021 году на душу населения по России составит 44,2% медианного дохода.

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