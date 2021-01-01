В России сократился список запрещенных для женщин профессий

Приказ Министерства труда и социальной защиты России, сокращающий список запрещенных для женщин профессий, вступает в силу 1 января 2021 года.

Новый перечень работ, на которых ограничивается применение труда женщин, содержит 100 позиций. В предыдущей версии документа содержалось 456 позиций.

В частности, снимаются ограничения на работу женщин в качестве членов палубной команды судна, за исключением работы в машинном отделении.

Россиянкам разрешили работать машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов, а также выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 метров.

Кроме того, женщины смогут работать водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной специальной техники, за исключением работы машиниста строительной техники.

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